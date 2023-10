Combine seu caminho em mais de 7.000 níveis de diversão com novas aventuras a cada passo! Resolva quebra-cabeças desafiadores para avançar cada vez mais perto do Monte Boom e descobrir os segredos que estão dentro dele. Experimente jogos de combinar 3 como nunca antes: desenhe linhas sobre itens correspondentes para criar combos enormes e desbloquear toneladas de recompensas divertidas! Colecione mais de 50 personagens fofinhos, todos com seus próprios poderes especiais! Evolua seus personagens à medida que avança em cada desafio. Monte uma equipe de criaturas adoráveis ​​e atravesse quebra-cabeças divertidos enquanto descobre o mundo mágico de Minutia! Histórias incríveis e aventuras divertidas esperam por você no delicioso e original jogo BEST FIENDS!

Site: apps.facebook.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Best Fiends. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.