Box Kid Puzzles é um jogo de quebra-cabeça 2D criado pela T-Rex Interactive onde o jogador deve escapar de diferentes salas semelhantes a labirintos. Junte-se a este pequeno Box Kid de papelão e ajude-o a descobrir os segredos de uma misteriosa empresa de brinquedos. Resolva os labirintos, pegue todas as chaves, evite armadilhas e inimigos... e descubra aonde essa aventura o leva! Liberte sua criatividade com Box Kid Puzzles!Mover - WASD ou teclas de setaRebobinar - Tecla Voltar/ApagarSobre o criador: Box Kid Puzzles foi criado pela T-Rex Interactive. Este é o primeiro jogo deles aqui no Poki!

