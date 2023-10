Dino Game é um jogo de corrida sem fim originalmente integrado ao Google Chrome. O jogo foi adicionado como um ovo de páscoa ao Google Chrome em 2014 para entreter os usuários quando não há internet disponível. O jogo – apelidado de Chrome Dino – com um t-rex é jogado por mais de 270 milhões de jogadores todos os meses. Você pode jogar o Dinosaur Game no Poki em tela cheia, desta vez também quando estiver online. Dino Game também é conhecido como Dinosaur Game, T-Rex Game, Dino Dun, Chrome Dino, No Internet Game ou Google Dinosaur Game. Você pode jogar o jogo online gratuitamente em um PC, celular ou tablet. Você inicia o jogo clicando na barra de espaço do teclado, no celular aba o dinossauro uma vez. Evite os obstáculos saltando sobre eles usando a barra de espaço ou tocando.Então você atingiu a pontuação máxima. Depois de atingir essa pontuação, ele volta para 0. O jogo foi criado por Edward Jung, Sebastien Gabriel e Alan Bettes, todos parte da equipe Chrome UX em 2014.

