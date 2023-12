Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Watermelon Drop no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Watermelon Drop é um jogo de combinação de quebra-cabeças no qual você coloca diferentes tipos de frutas e vegetais em uma xícara. Quando dois tipos iguais de comida se chocam, eles se fundem e se tornam um alimento diferente e maior! Seu objetivo é mesclar o máximo e a maior fruta que puder, sem ficar sem espaço. Quando o seu copo fica muito cheio e um pedaço de fruta ou vegetal cai pela borda, o jogo acaba! No final do jogo, sua pontuação recebe uma classificação. Você tem as habilidades para obter uma classificação A?

Site: poki.com

