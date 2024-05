Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Blob Drop no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Blob Drop é um divertido jogo de melancia do popular gênero Suika. É um jogo de quebra-cabeça onde você coloca estrategicamente vários tipos de bolhas em um copo. Observe como as bolhas saltitantes caem uma a uma e, quando duas do mesmo tipo se encontram, elas se fundem em uma bolha maior! Seu objetivo é criar a maior bolha possível sem transbordar o copo. Se o copo ficar muito cheio e uma gota transbordar, o jogo acaba! Quão grande você pode aumentar seu blob?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Blob Drop. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.