Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Fruit Wheel no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Fruit Wheel leva o clássico jogo de melancia e Suika a um novo nível! Mire com cuidado e atire em vários itens do centro para o volante. Veja como dois itens idênticos se encontram e se fundem em algo maior e melhor! Comece com alimentos deliciosos e desbloqueie novos níveis emocionantes com peixes, animais e muito mais. Use ímãs para atrair itens semelhantes para combinações épicas. Quantos níveis você pode desbloquear?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Fruit Wheel. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.