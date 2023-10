Perfect Peel é um jogo de simulação que proporciona a sensação satisfatória de descascar frutas e vegetais sem sujar as mãos. Você tem uma seleção composta por centenas de frutas, vegetais e itens especiais que você pode desbloquear e descascar. Você também ganhará pontos que poderá gastar para desbloquear novas ferramentas de corte. Perfect Peel proporcionará a melhor experiência de peeling satisfatória e relaxante. Vá em frente e descasque tudo o que este jogo joga em você!Peel - (mantenha pressionado) botão esquerdo do mousePerfect Peel é criado pela FOMO Games. Jogue gratuitamente seus outros jogos de simulação no Poki: Doctor Hero, Screw Factory, Cookie Master e Woodcraft.

Site: poki.com

