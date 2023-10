Woodcraft é um jogo de simulação onde você faz sua própria marcenaria! Corte o pedaço de madeira certo e pinte-o com spray para fazer suas próprias criações exclusivas. Venda seu trabalho ao licitante com lance mais alto para comprar novos moedores, brocas e sprays legais!Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse para usar a ferramenta selecionada.Sobre o criador:Woodcraft foi criado pela Fomo Games. Este é o quinto jogo deles no Poki depois de Doctor Hero, Screw Factory, Perfect Peel e Cookie Master.

Site: poki.com

