Screw Factory é um jogo de simulação onde você liberta seu faz-tudo ou uma faz-tudo. Use uma das ferramentas do seu kit de ferramentas para montar vários objetos e máquinas. Há muitos objetos para escolher, como brinquedos, móveis, carros, eletrônicos e muito mais! À medida que avança no jogo, você desbloqueará atualizações, novas ferramentas e novos objetos. Tenha cuidado para não apertar os parafusos com muita força, caso contrário você perderá ganhos. Você consegue montar todos os objetos que este jogo viciante tem a oferecer?Monte objetos mantendo pressionado o botão designado.Parafuso - Tecla de espaçoO Parafuso Factory foi criado pela Fomo Games. Confira seus outros jogos Doctor Hero, Woodcraft, Perfect Peel e Cookie Master no Poki!

Site: poki.com

