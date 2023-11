Yummy Donut Factory é um jogo de simulação de culinária onde você possui uma fábrica e prepara deliciosos donuts para seus clientes. Você começa fazendo o donut do zero usando a receita fornecida. Peneire a farinha, acrescente os ingredientes secos como açúcar e sal e misture com a manteiga e o leite. Certifique-se de usar as quantidades certas de ingredientes - qualquer coisa a mais ou a menos do que a receita fará com que seu donut seja um fracasso. Então você pode prosseguir com o cozimento! Depois que os donuts básicos estiverem prontos, você poderá se divertir e mostrar sua criatividade com doces, granulados, glacê e muito mais. Compartilhe os doces que você fez na Yummy Donut Factory com seus amigos e inspire a criatividade uns dos outros! Você não quer perder esta! Clique ou toque nos objetos para interagir com eles. Às vezes você precisa arrastá-los e soltá-los para usá-los corretamente.Yummy Donut Factory foi criado pela Go Panda Games, um estúdio de desenvolvimento independente com sede em South Surabaya, na Indonésia. Eles têm muitos outros jogos fofos no Poki: Yummy Chocolate Factory, Funny Kitty Haircut, TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Sorvete de waffle, aula de culinária coreana, corte de cabelo engraçado para animais de estimação, fantasias engraçadas de cachorrinhos, fantasias engraçadas de gatinhos, cirurgia engraçada de nariz e Hipster vs RockersVocê pode jogar Yummy Donut Factory gratuitamente no Poki.Yummy Donut Factory pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis como telefones e tablets.

