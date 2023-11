Funny Puppy Emergency é um jogo de simulação onde você resgata e cuida de cachorrinhos em perigo. Corra e ajude vários cachorrinhos machucados cuidando de suas necessidades, como remover lascas, endireitar rabos, curar caroços, aplicar remédios e muito mais. Se os filhotes sentirem dor durante o procedimento, não se esqueça de parar e acariciá-los para que saibam que tudo ficará bem! Você está pronto para transformar esses cães tristes em cães felizes com rabos abanando?Clique ou toque em um medicamento ou equipamento médico para usá-lo. Quando o jogo mostrar formas de setas, siga a mesma forma com o cursor ou o dedo para repeti-la.Funny Puppy Emergency foi criado pela Go Panda Games, um estúdio de desenvolvimento independente com sede em South Surabaya, na Indonésia. Eles têm muitos outros jogos fofos no Poki: Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery e Hipster vs RockersVocê pode jogar Funny Puppy Emergency gratuitamente no Poki.Funny Puppy Emergency pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Funny Puppy Emergency. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.