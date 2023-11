Funny Heroes Emergency é um jogo de simulação onde você trabalha como médico em um pronto-socorro e seu trabalho é ajudar os super-heróis a voltarem à forma. Uma equipe de defensores superpoderosos se machucou ao enfrentar vilões. Você pode cuidar de seus ferimentos e consertá-los? Limpe a sujeira e os detritos dos super-heróis antes de mergulhar para um tratamento mais profundo. Desinfete suas feridas, passe pomadas, remova gravetos de seus cabelos e até conserte alguns dentes! Por fim, ajude-os a escolher um novo uniforme para que possam defender os inocentes com estilo. Compartilhe o jogo com seus amigos e veja que tipos de fantasias eles criaram para nossos super-heróis.Pegue / use remédios - toque ou clique com o botão esquerdo do mouseFunny Heroes Emergency foi criado por Go Panda Games, um estúdio de desenvolvimento independente com sede em South Surabaya, Indonésia. Eles têm muitos outros jogos fofos no Poki: Funny Kitty Care, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Corte de cabelo engraçado para animais de estimação, fantasias engraçadas para cachorrinhos, fantasias engraçadas para gatinhos, cirurgia engraçada no nariz e Hipster vs RockersVocê pode jogar Funny Heroes Emergency gratuitamente no Poki.Funny Heroes Emergency pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

