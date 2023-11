Funny Puppy Care é um jogo de simulação onde você prepara seus amigos cachorrinhos e dá a eles o tratamento especial que merecem. Neste lindo jogo de reforma, você encontra um cachorrinho perdido em uma lata de lixo. Limpe o pelo sujo do filhote antes de dar-lhe um bom banho morno. Esfregue o pelo e seque-o depois. Depois que nosso amigo canino estiver limpo, você poderá vesti-lo com todos os tipos de roupas e acessórios elegantes. Continue ajudando o melhor amigo do homem e faça muitos amigos adoráveis ​​​​ao longo do caminho!Clique ou toque em um item para pegá-lo e arraste-o sobre a área em que deseja usá-lo.Funny Puppy Care foi criado pela Go Panda Games , um estúdio de desenvolvimento independente com sede em South Surabaya, Indonésia. Eles têm muitos outros jogos fofos no Poki: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Dressup engraçado para cachorrinhos, Dressup engraçado para gatinhos, cirurgia engraçada no nariz e Hipster vs RockersVocê pode jogar Funny Puppy Care gratuitamente no Poki.Funny Puppy Care pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

