TicToc Summer Fashion é um jogo de simulação onde você ajuda um de seus amigos a se tornar uma estrela em uma famosa plataforma de mídia social. Ajude-a a filmar, limpando primeiro o quarto dela. Em seguida, escolha entre uma ampla coleção de delineadores, sombras, bases, batons e muito mais. Faça seu amigo parecer estiloso em cada rolo para ganhar muitas curtidas e dinheiro para comprar novos itens. O jogo mostrará brevemente quais tipos de maquiagem e acessórios você precisa escolher, mas isso desaparecerá rapidamente. Memorize-os bem ou clique no botão de dica para fazê-los aparecer novamente. Quando seu amigo estiver pronto, mostre ao mundo que você é um ótimo estilista!Clique ou toque em uma roupa ou acessório para vesti-lo. Você deve escolher os itens mostrados anteriormente no jogo. Se você não consegue lembrar quais estão corretos, fique à vontade para obter uma dica.TicToc Summer Fashion foi criado pela Go Panda Games, um estúdio de desenvolvimento independente com sede em South Surabaya, na Indonésia. Eles têm muitos outros jogos fofos no Poki: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Dressup engraçado para cachorrinhos, Dressup engraçado para gatinhos, cirurgia engraçada no nariz e Hipster vs RockersVocê pode jogar TicToc Summer Fashion gratuitamente no Poki.TicToc Summer Fashion pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

