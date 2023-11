Princess Lovely Fashion é um jogo de simulação onde você veste uma princesa com diversos trajes e acessórios. Muitos itens elegantes estão disponíveis neste jogo! Escolha entre todos os tipos de estilos e cores de sapatos, botas, chapéus, roupas, calças e até cabelos super legais. Você não gosta das roupas que vê? Sem problemas. Desbloqueie mais roupas jogando minijogos interessantes! Não se esqueça de compartilhar Princess Lovely Fashion com seus amigos, onde as habilidades das patas são infinitas!Clique ou toque em um objeto para pegá-lo e usá-lo.Princess Lovely Fashion foi criado por Go Panda Games, um estúdio de desenvolvimento independente baseado em Surabaia do Sul, Indonésia. Eles têm muitos outros jogos fofos no Poki: Vestir cachorro engraçado, Dia de acampamento engraçado, Aeroporto de viagem engraçado, Cirurgia de garganta engraçada 2, Sorvete de waffle gostoso, Aula de culinária coreana, Corte de cabelo engraçado para animais de estimação, Cirurgia de nariz engraçada, tratador de resgate engraçado, engraçado -resgate de animais de estimação e Hipster vs RockersVocê pode jogar Princess Lovely Fashion gratuitamente no Poki.Princess Lovely Fashion pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

