Funny Cooking Camp é um jogo de simulação onde você prepara comida em um acampamento de ratos. Ajude nossos amigos ratos a construir um forno de barro, preparar a grelha e reunir os ingredientes para os deliciosos pratos que vão preparar. Quando você tiver todos os itens necessários, comece a preparar pizzas saborosas. Você tem uma série de coberturas frescas para escolher! Você está pronto para combinar duas das atividades mais divertidas: cozinhar e acampar? Não se esqueça de compartilhar o Funny Cooking Camp com seus amigos e ver que tipo de refeições eles servem!Clique ou toque em um objeto para pegá-lo e use-o.Funny Cooking Camp foi criado por Go Panda Games, um estúdio de desenvolvimento independente baseado em Surabaia do Sul, Indonésia. Eles têm muitos outros jogos fofos no Poki: Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery e Hipster vs RockersVocê pode jogar Funny Cooking Camp gratuitamente no Poki.Funny Cooking Camp pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Funny Cooking Camp. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.