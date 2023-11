Yummy Taco é um jogo de simulação onde você prepara pratos deliciosos. Você está com vontade de comer comida mexicana? Se você está interessado em burritos, tacos, quesadillas e muito mais, você está jogando o jogo certo! Vá para a cozinha e comece a preparar as tortilhas. Você usará farinha, óleo, bicarbonato de sódio, sal e água. Depois você vai amassar a massa e fazer lindos formatos redondos. Depois de aquecer a tortilha, você deve grelhar a proteína, adicionar alguns vegetais e alguns temperos. Siga as instruções do jogo para preparar os ingredientes da maneira certa para que seus convidados tenham a melhor noite de suas vidas. Você está pronto para um jantar picante esta noite? Não se esqueça de compartilhar o Yummy Taco com seus amigos e ver que tipo de comida eles servem!Clique ou toque em um objeto para pegá-lo e usá-lo. Quando o jogo mostrar formas de setas, siga a mesma forma com o cursor ou o dedo para repeti-la.Yummy Taco é criado pela Go Panda Games, um estúdio de desenvolvimento independente com sede em South Surabaya, na Indonésia. Eles têm muitos outros jogos fofos no Poki: Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery , e Hipster vs RockersVocê pode jogar Yummy Taco gratuitamente no Poki.Yummy Taco pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

