Factory Balls Forever é um jogo puzzle onde você deve colorir as bolas corretamente! Use ferramentas diferentes para cobrir a bola antes de começar a pintá-la. Use as ferramentas na ordem certa para criar o padrão certo para o quebra-cabeça. O jogo tem vários níveis, ficando cada vez mais difícil conforme você avança. Você consegue terminar todos os quebra-cabeças em Factory Balls Forever? Sobre o criador: Factory Balls Forever foi criado por Bart Bonte. Este é o primeiro jogo dele no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Factory Balls Forever. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.