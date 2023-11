Black é uma experiência de quebra-cabeça minimalista onde cada nível é fundamentalmente diferente. Existem mais de 25 quebra-cabeças únicos e lindamente elaborados, e você precisa pensar fora da caixa para resolvê-los. Sinta-se à vontade para usar o botão da lâmpada que aparecerá no canto superior direito se você estiver preso em um nível. Observe que existem várias dicas para cada nível, certifique-se de ler todas elas. Com que rapidez você consegue terminar todos os 25 níveis e completar Black? Use o botão esquerdo do mouse para interagir com o quebra-cabeça. Clique na lâmpada para obter dicas. O preto foi criado por Bart Bonte. Confira seus outros jogos no Poki: Blue, Green e Factory Balls Forever.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Black. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.