Sugar, Sugar é um jogo de simulação criado por Bart Bonte. Resolva quebra-cabeças peneirando o açúcar em xícaras de café! Seu trabalho é desenhar pontes e linhas bem posicionadas para capturar cada grão. Cada nível terá um desafio novo e agradável, e os obstáculos ficam mais difíceis à medida que o jogo avança. Concentre-se para alcançar todos os objetivos granulares! Use o botão esquerdo do mouse ou o dedo para desenhar uma linha e encher os copos. Essa linha funcionará como uma parede ou barreira para evitar que o açúcar caia fora da área desejada. Açúcar, Açúcar foi criado por Bart Bonte. Jogue seus outros jogos no Poki: Blue, Green e Factory Balls Forever.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Sugar, Sugar. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.