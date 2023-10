Despeje grãos de açúcar na xícara! Nesta sequência de quebra-cabeça, você deve desenhar rampas e caminhos sinuosos. Os níveis avançados incluem várias xícaras e filtros de café. Guie o açúcar através de filtros coloridos para combinar com as canecas correspondentes. Use teletransportadores para vencer em Sugar, Sugar 3!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Sugar, Sugar 3. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.