Fireboy and Watergirl é um jogo online onde você joga com dois personagens no modo equipe e precisa escapar de um templo misterioso. Nesta primeira versão "Forest Temple" você tem que escapar de níveis perigosos da floresta. Você deve evitar misturar elementos entre si e ficar longe da lama verde. Use o trabalho em equipe para guiar cada personagem em todos os níveis. Pressione alavancas, ative interruptores e trabalhem juntos para avançar!As séries Fireboy e Watergirl incluem: Fireboy e Watergirl 2 (O Templo da Luz), Fireboy e Watergirl 3 (O Templo do Gelo), Fireboy e Watergirl 4 (O Templo de Cristal) e Fireboy e Watergirl 5 (Elementos).

Site: poki.com

