Color Car é um jogo de habilidade colorido onde você precisa dirigir através de cada nível tocando apenas no branco! Criado por KasSanity, jogue Color Car no Poki e veja quantos níveis você consegue passar. Toque em qualquer cor, exceto branco, e seu jogo termina. Aproveite power-ups como TNT, portais e muito mais para ajudá-lo a terminar. Até onde seu carro colorido pode ir?Controles:Teclas de seta para a esquerda/direita - Direcionar para a esquerda/direitaEspaço - ReiniciarSobre o criador:O Color Car foi criado pela KasSanity, com sede no Canadá. Eles também são os criadores de KnockOff, Dashy Square e muito mais!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Color Car. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.