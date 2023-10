Where is My Cat?

Onde está o meu gato? é um jogo de quebra-cabeça criado pela Slab Games. Seu gato é um especialista em se esconder. Encontre-o movendo objetos domésticos, montando armadilhas e pensando fora da caixa. Mas atenção: encontrar o cachorro em vez do gato significa perder o jogo! Depois de completar alguns níveis, você desbloqueará mais modos de jogo, como Meow Merge, onde poderá criar novas raças de gatos mesclando-os, ou Cat's Play Room, onde poderá interagir com seus gatos. Combinando vários gêneros diferentes, como fusão, objetos ocultos e quebra-cabeças, este jogo oferece a maneira perfeita de passar o tempo!Interaja com objetos - Clique com o botão esquerdo do mouse ou toque emMover objetos - Arrastar e soltarOnde está meu gato? foi criado pela Slab Games. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

