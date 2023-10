Puffy Cat é um jogo de quebra-cabeça 2D criado pela Indiesoft. Ajude seu amigo gato a coletar todos os balões de uma fase removendo a plataforma no momento certo e deixando a física cuidar do resto. Resolva os níveis meticulosamente projetados com apenas alguns cliques e observe seu adorável gato quicar nas bordas e pegar balões. Com animações satisfatórias e um estilo de arte fofo que convida todos os tipos de jogadores, Puffy Cat irá incentivá-lo a voltar até terminar todos os níveis. Remova o obstáculo - Toque com o dedo ou clique com o botão esquerdo do mousePuffy Cat foi criado pela Indiesoft, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede na Bielo-Rússia. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

