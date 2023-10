100% Golf é um jogo de esportes que dá um novo toque à experiência clássica do golfe, substituindo pontuações por porcentagens. Você inicia cada nível com 100% de potência, e cada movimento diminui esse número correspondente à potência de seus tiros. Seu objetivo é passar todos os níveis com o máximo de poder restante possível, pois atingir 0% resulta na perda da rodada. Há um total de 27 buracos para praticar e um modo Endless para maximizar a diversão depois de terminar a campanha principal. 100% Golf é o jogo de golfe que você estava esperando, cem por cento garantido! Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse (ou o dedo) e mire no buraco antes de largar. 100% Golf foi criado por Alexander Johansson, um desenvolvedor de jogos com sede no Reino Unido. Ele é o criador do jogo de plataforma único Narcissus. Você deveria dar uma chance ao Poki!

