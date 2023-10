Bubble Shots é um clássico jogo de habilidade arcade onde o objetivo é atirar e fazer desaparecer o máximo de bolhas possível. Mire e atire bolhas e crie grupos de mais de 3 da mesma cor para estourá-las! Use power-ups incríveis, como bolhas e bombas especiais, para concluir o cenário mais rapidamente. E lembre-se: o tempo está correndo!Use o mouse para apontar na direção que deseja atirar e empilhe as bolhas em grupos de pelo menos 3 da mesma cor.Bolha de ponto - Mantenha pressionado o botão esquerdo Atirar - Solte o clique esquerdoO Bubble Shots é criado por Equipe Bekho. Confira alguns de seus outros jogos Golf Champions e Bowling Stars no Poki!

Site: poki.com

