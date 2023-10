It's Story Time é um jogo de quebra-cabeça criado pelo Sakkat Studio. Você quer colocar sua capacidade intelectual à prova? It's Story Time apresenta vários minijogos cheios de quebra-cabeças desafiadores que você pode resolver pensando fora da caixa. Encontre objetos escondidos, arraste e solte vários objetos para misturá-los, remova partes de objetos, abra armários e gavetas e muito mais. O jogo apresentará uma lista de tarefas que você precisa completar manipulando os objetos que vê no jogo. Sinta-se à vontade para usar o botão de dica se tiver dúvidas. Este jogo aumentará seu foco e atenção ao mesmo tempo que oferece entretenimento adequado para toda a família!Clique ou toque em um objeto para selecioná-lo/pegá-lo. Se o objeto for móvel, mantenha pressionado e arraste o mouse ou o dedo.It's Story Time foi criado pelo Sakkat Studio. Eles têm muitos outros jogos de pensamento e gerenciamento no Poki: Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! e descida

