MiniMissions é uma coleção de 80 jogos de habilidade difíceis. Cada vez que você completa um jogo, um novo aparece. Os jogos são todos baseados em timing perfeito. Clique no momento certo para progredir, mas cometa um erro e o jogo acaba. Algumas missões são baseadas no tempo, então aja rapidamente. Você consegue completar todas as mini missões? Jogar - clique do mouseMiniMissions foi criado pelo Shared Dreams Studio, conhecido pelo popular jogo 12 MiniBattles, também jogável no Poki!

