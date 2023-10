OvO Dimensions

OvO Dimension é um jogo de plataforma arcade feito pela Dedra Games. Você controla um personagem stickman que possui ações simples e básicas. Salte, salte na parede e deslize pelos níveis! Se você quiser realmente dominar o jogo, use as combinações de ação para obter poder extra! Salte logo após um deslizamento ou ataque ao solo! Existem vários níveis na dimensão OvO. Você será capaz de saltar por todos os níveis?Os controles serão exibidos dentro do jogo.Teclas de seta para se movimentarOvO Dimension foi criado pela Dedra Games, um estúdio de desenvolvimento de jogos com sede na França. Este é o primeiro jogo deles no Poki!OvO Dimension é gratuito para jogar no Poki.OvO Dimension pode ser jogado em seu computador e em dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

