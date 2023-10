OvO Classic é um jogo de plataforma arcade onde você participa de speedruns usando um personagem stickman. Seu objetivo é chegar à bandeira na linha de chegada o mais rápido possível. Sua velocidade e eficiência determinarão seu sucesso e pontuação alta. Basta pular, pular na parede e deslizar pelos níveis! Se você quiser realmente dominar o jogo, combine essas ações para obter poder extra! Você pode pular mais alto logo após um deslizamento ou um ataque ao solo! Você consegue ser o speedrunner mais rápido no OvO Classic?Os controles serão exibidos dentro do jogo.Mover - Setas para a esquerda / direitaPular - Barra de espaçoDeslizar - Seta para baixoOvO Classic foi criado pela Dedra Games, um estúdio de desenvolvimento de jogos com sede na França. Jogue o outro jogo no Poki: OvO DimensionsOvO Classic é gratuito para jogar no Poki.OvO Classic pode ser jogado em seu computador e em dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

