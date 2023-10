Descent é um jogo de habilidade criado pela Sakkat Studio. Você é um alpinista que precisa descer. Mantenha pressionado o dedo ou o botão esquerdo do mouse para pular da parede. Uma vez fora da parede, você não poderá mais controlar o personagem até que ele toque a parede novamente. Portanto, planeje seus saltos com cuidado para coletar o máximo de moedas possível e evitar obstáculos mortais. Vá em frente e compartilhe Descent com seus amigos e compare as pontuações mais altas! Mantenha pressionado o dedo ou o botão esquerdo do mouse para pular para longe da parede. Cronometre seus saltos com cuidado para coletar moedas e evitar obstáculos.Descent é criado pelo Sakkat Studio. Jogue seus outros jogos de arcade/habilidade no Poki: James Gun, Ground Digger, Crush It!, Sweet Run e Throw It Higher!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Descent. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.