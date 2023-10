Skiing Fred é um jogo de esportes caótico e cheio de neve criado por Dedalord, os criadores de Running Fred e Super Falling Fred! Nesta edição da série de jogos Fred, Fred sobe às pistas para se divertir nos esportes de inverno. Faça snowboard em um mundo montanhoso e tome cuidado com as armadilhas que esperam por Fred enquanto ele escapa do Grimmy Reaper! Jogue Skiing Fred no Poki e ganhe pontos extras ao passar perigosamente por pinguins, meteoros e muito mais. Desbloqueie novos equipamentos para manter Fred esquiando com estilo. Com vários níveis/modos de jogo, Skiing Fred traz muita diversão para todos!Espaço - Salto/velocidade turbo Teclas de seta - MoveSkiing Fred é criado por Dedalord, com sede na Argentina. Eles são os criadores da série Fred, incluindo Running Fred, Super Falling Fred e muito mais.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Skiing Fred. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.