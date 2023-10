Running Fred é um jogo de ação com vários modos de jogo criado por Dedalord. Você consegue controlar nosso herói maluco Fred enquanto ele corre para salvar sua vida? Executar Fred coloca você no controle de Fred enquanto ele atravessa castelos e muito mais. Mas tenha cuidado! Há perigo a cada passo esperando para esmagar Fred até o seu âmago sangrento. Jogue Running Fred no Poki e experimente vários modos de jogo: aventura, desafio e sobrevivência sem fim! Controles: Teclas de seta - Mover Fred Sobre o criador: Running Fred é criado pela Dedalord, um estúdio com sede na Argentina. Eles são os criadores da série Fred, incluindo Falling Fred, Skiing Fred, Clicker Fred e muito mais.Tecnologia:Dedalord atualizou os jogos clássicos Running Fred para uma versão HTML5 que agora você pode jogar online no Poki gratuitamente!

Site: poki.com

