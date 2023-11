Linebacker Alley 2 é a segunda parcela da popular série Linebacker Alley. É um jogo de futebol americano, criado por Tony Corbin. No Linebacker Alley 2, o objetivo é romper as linhas defensivas do adversário e marcar um touchdown. Cada vez que você marca um touchdown, você entra em um novo nível com mais oponentes tentando derrubá-lo. Nesta versão você não só pode usar o beco, mas também correr por todo o campo. O jogo tem 14 níveis.Move - Setas Boost - W Spin - STony Corbin criou a série Linebacker Alley. Além do Linebacker Alley 2, ele também criou o Linebacker Alley, que também está disponível no Poki.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Linebacker Alley 2. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.