4th and Goal 2020 é um jogo de gerenciamento de futebol americano. Prepare-se para o GRANDE Jogo! Esta versão do 4th and Goal oferece novas jogadas como passes Red-Zone. Observe seus wide receivers agitarem os DBs e entrarem na Endzone! Chutes laterais, estatísticas e o modo Hall of Fame devem mantê-lo alerta. Não se esqueça: sem punts ou field goals... Trate cada jogada como se fosse 4º e gol!Movimento - Teclas de seta Passar/Jogar - A/S/D Boost - W Snap ball - Barra de espaço Navegação no menu - Mouse4º e Gol 2020 foi criado por Tony Corbin. Faz parte da série 4th e Goal que começou em 2009. Tony Corbin também fez diversos jogos de futebol americano desde então, como Linebacker Alley e Linebacker Alley 2 que também estão disponíveis no Poki!

Site: poki.com

