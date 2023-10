4th and Goal 2022 é um jogo de futebol americano onde você é um quarterback profissional levando seu time à vitória. Na mais nova entrada da amada série, há equipes, estratégias e configurações de equipe totalmente novas em seu manual. Como quarterback do seu time de futebol, você precisa tomar decisões para marcar touchdowns e convertê-los. Escolha suas jogadas no manual com sabedoria, para que você possa desbloquear outros jogadores para marcar uma tentativa e fazer disso um esforço de equipe! Faça grandes sucessos, marque touchdowns e escolha jogadas criadas por atuais e ex-jogadores de ensino médio, universitários e profissionais de futebol! Escolha movimentos diferentes do manual para criar uma jogada de passe maravilhosa ou tente pegar alguns metros para você e preparar outra jogada. Dispute um único jogo de campeonato, lute em um torneio de playoff e prepare-se para o próximo Super Bowl no 4º e no Goal 2022!Seja o quarterback do seu time de futebol e tome decisões para marcar touchdowns e convertê-los. Escolha movimentos diferentes do manual para configurar uma jogada de passe maravilhosa ou tente pegar alguns metros para você e configurar outra jogada. A meta 2022 foi criada por Glowmonkey. Jogue seus outros jogos esportivos no Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4º e gol-2013, 4º e gol-2014, 4º e gol 2018, 4º e gol 2019, 4º e gol 2020 e 4º e gol 2021 4º e gol é uma frase no futebol que indica que a distância entre a linha de scrimmage e a zona final é inferior a dez jardas, o que significa que o time está a metros de um touchdown. Se uma equipe está na 4ª descida, isso significa que ela está buscando um touchdown.

Site: poki.com

