Footballwars.online é um jogo IO de futebol multijogador cheio de ação criado por ERIGATOHISHIMA. Coloque seu capacete e protetores de futebol e prepare-se para entrar no jogo. Footballwars.online combina o espírito esportivo e a graça do futebol americano com a sensação divertida e caótica de um jogo IO. Seu objetivo é simples: levar a bola até a end zone e marcar um touchdown! A equipe com mais pontos no final do jogo vence. Jogue Footballwars.online no Poki gratuitamente e mostre que você tem o que é preciso para ser uma estrela da NFL! Controles: Rato - Mover Sobre o criador: Footballwars.online foi criado por ERIGATOHISHIMA, com sede no Japão.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Footballwars Online. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.