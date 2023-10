4th and Goal 2021 é um jogo de futebol americano criado por Tony Corbin. Na mais nova entrada da amada série, há equipes, estratégias e configurações de equipe totalmente novas em seu manual. Seja o quarterback do seu time de futebol e tome decisões para marcar touchdowns e convertê-los. Escolha movimentos diferentes do manual para criar uma jogada de passe maravilhosa ou tente pegar alguns metros para você e preparar outra jogada. Escolha suas jogadas no manual com sabedoria, para que você possa desbloquear outros jogadores para marcar uma tentativa e tentar fazer disso um esforço de equipe! Junte-se a um time de futebol de classe mundial e ganhe o campeonato! Prepare-se para o próximo Super Bowl no 4º e no Goal 2021. Você pode jogar como qualquer um dos melhores times da NFL. Execute as melhores jogadas no ataque para marcar!Mover - SetasPassar/Jogar - A/S/DBoost - WSnap ball - Barra de espaçoNavegação no menu - Mouse4th e Goal 2021 foi criado por Tony Corbin. Jogue seus outros jogos esportivos no Poki: Linebacker Alley 2, Linebacker Alley, 4th e Goal 2020 e 4th e Goal 2019.

Site: poki.com

