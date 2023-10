Frostwing é um jogo de plataformas e quebra-cabeças criado por Diemorth. Ajude nosso amiguinho pinguim em suas aventuras enquanto ele percorre níveis desafiadores com tema de inverno para coletar algumas penas congeladas. Toque ou clique nos blocos laranja brilhantes para deslizá-los. Dessa forma, você pode pular nesses blocos e usá-los como pedestal para pular para lugares mais altos. Você consegue coletar todas as penas do jogo e ajudar nosso pinguim a ser o animal mais bonito da cidade?Toque em um bloco laranja para deslizá-lo.Mover - WASD ou teclas de setaSaltar - Barra de espaço, W ou UpFrostwing é criado por Diemorth, um desenvolvedor de jogos com sede na Itália. Eles têm outro jogo de quebra-cabeça no Poki: Cactu-Sama

Site: poki.com

