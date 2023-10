Cactu-Sama 2 é um jogo de plataforma criado por Diemorth. Ajude nosso amigo cacto a encontrar seu kouhai no deserto passando por cachoeiras, espinhos, armadilhas e blocos inconstantes. Ative e desative os blocos de obstáculos no momento certo para passar de nível sem se afogar. Mova-se por cima ou por baixo dos blocos sem tocar na água e crie uma saída clara! Você consegue terminar todos os níveis antes de seus amigos? Compartilhe o jogo com eles e descubra!Cada cor de bloco corresponde a um número: 1, 2, 3 ou 4. Pressione o número correspondente para ativar e desativar os blocos. Certifique-se de não tocar na água!Mover - Teclas de seta ou deslizarAlterar bloco - 1, 2, 3 ou 4Cactu-Sama 2 é criado por Diemorth. Eles têm outro jogo de quebra-cabeça no Poki: Cactu-Sama e Frostwing

