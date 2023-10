Cubinko é um jogo de quebra-cabeça desenvolvido pela Neomaze. Arraste e gire blocos de tinta para montar correntes. Depois de montar três ou mais blocos do mesmo tipo, você limpará as peças do tabuleiro e ganhará pontos. Aproveite a experiência satisfatória de encaixar perfeitamente as peças em seus slots correspondentes e observe as cores explodirem enquanto você ganha o jogo. Reserve algum tempo e jogue o melhor jogo de quebra-cabeça de blocos, Cubinko! Faça cadeias consecutivas usando o mesmo tipo de bloco. Girar blocos - botão esquerdo do mouseMover blocos - clicar e arrastarCubinko foi criado por Neomaze. Jogue o outro jogo deles, Line Up: Dots! de graça no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Cubinko. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.