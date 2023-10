Sugar Eyes é um jogo de quebra-cabeça criado por WeDoYouPlay. Neste jogo de fusão, seu objetivo é combinar monstrinhos da mesma cor -ou da mesma quantidade de olhos- para criar criaturas mais avançadas. Você receberá um único monstro ou um grupo de monstros para colocar na grade, então você precisa pensar estrategicamente e girar as peças para usar o espaço fornecido de forma eficiente. Você também pode fazer combos de mesclagem para aumentar sua pontuação. Mantenha seus vários olhos na bola e bata as pontuações mais altas dos seus amigos!Gire peças - Clique ou toqueColoque peças - Arraste e solteSugar Eyes foi criado por WeDoYouPlay. Jogue seu outro jogo de quebra-cabeça no Poki: Words Emoji

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Sugar Eyes. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.