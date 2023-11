Monster Mash é um jogo clicker ocioso onde você mescla bebês monstros em camadas mais fortes para ter a lista definitiva de monstros! Você ganhará ouro e desbloqueará novos monstros avançando organicamente no jogo e completando missões. Desbloqueie monstros do mais alto nível e gabe-se para seus amigos! (E não se esqueça de voltar todos os dias para coletar seus itens offline.) Mesclar monstros - Botão esquerdo do mouse Monster Mash foi criado por DrMop. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

