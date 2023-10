Kiwi Clicker é um jogo clicker inativo onde você gerencia uma startup produtora de pássaros kiwi. Transforme seu negócio do nada em um movimentado império kiwi! Basta clicar ou tocar no grande kiwi na tela para adicionar um novo kiwi ao ciclo de produção. Seus kiwis serão ensacados e vendidos a granel. Use o botão de ensacamento à esquerda para embalar e vender kiwis para gerar “koins”. Você pode gastar moedas em atualizações para aumentar a velocidade e a eficiência da produção de kiwi. Não se esqueça: quanto mais atualizações você desbloquear, mais rápido seu império kiwi crescerá! Observe também que toda vez que você sobe de nível, o rei é convocado para atacar seu local de trabalho. Toque repetidamente no rei e em seus asseclas para derrotá-los e ganhar moedas de bônus. Agora que você conhece o básico, vá em frente e comece a produzir! Quanto dinheiro você pode ganhar no Kiwi Clicker?Basta clicar ou tocar no grande kiwi na tela para adicionar um novo kiwi ao ciclo de produção. Use o botão de ensacamento à esquerda para embalar e vender kiwis para gerar “koins”. Quando o rei for convocado, clique repetidamente nele e em seus asseclas para derrotá-los.Kiwi Clicker foi criado pela Tobspr, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede na Alemanha. Jogue seu outro jogo .io lendário no Poki: SchoolBreak.ioVocê pode jogar Kiwi Clicker gratuitamente no Poki.Kiwi Clicker só pode ser reproduzido no seu computador por enquanto.

Site: poki.com

