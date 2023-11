Rock Paper Clicker é um jogo clicker que eleva a experiência clássica de pedra, papel e tesoura a outro nível. Você não está limitado apenas a algumas pedras e objetos de lojas de departamentos neste jogo. Em vez disso, você lida com água, fogo, ar, esponjas, humanos, armas, lobos e, se jogar por tempo suficiente, terá surpresas ainda mais divertidas! É muito fácil de jogar: basta clicar em uma matéria ou objeto da lista que irá superar o atual na tela. Coloque seu chapéu pensante e tente visualizar como essas matérias e objetos podem interagir entre si. Você tem o domínio necessário para terminar Rock Paper Clicker? Destrua o item fornecido na tela selecionando outro que o supere. Por exemplo: A pedra vence a tesoura. A tesoura venceu o papel.Selecione o item - clique com o botão esquerdo do mouseRock Paper Clicker foi desenvolvido pela Codebolt, uma equipe de desenvolvimento de jogos nos Estados Unidos. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Rock Paper Clicker pode ser jogado em sua área de trabalho.Você pode jogar Rock Paper Clicker gratuitamente no Poki.

Site: poki.com

