Não estrague tudo! é um jogo de combinação de quebra de blocos onde o objetivo é destruir blocos com cores correspondentes para manter as manchas pretas afastadas. Prepare-se para passar horas nesta ação colorida sem fim e não deixe que as manchas destruam o mundo!Burst - tecla esquerda do mouseJoyBits é o estúdio de jogos por trás do Doodle God. Experimente Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Don't Spoil It. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.