Lines to Fill é um jogo de reflexão onde você desenha linhas para completar a forma do quebra-cabeça. Basta arrastar um dos blocos coloridos usando o dedo ou o botão esquerdo do mouse e certificar-se de que não restam espaços em branco. Como o jogo não tem limite de tempo e não há como perder, você pode aproveitar esta experiência sem estresse, completa com centenas de níveis exclusivos em seu computador ou dispositivo móvel. Você consegue reservar algum tempo e terminar todos os níveis?Preencher formas - Arraste um dos blocos coloridos usando o dedo ou o botão esquerdo do mouse.Linhas para preencher foram criadas pela KEK Games. Eles têm outros jogos de quebra-cabeça no Poki: Rhomb, Unpuzzle, UnpuzzleR e UnpuzzleXLines to Fill podem ser jogados tanto no seu desktop quanto no seu celular gratuitamente no Poki.

