Block Spin é um jogo de habilidade onde você precisa girar os blocos para combinar com as diferentes formas. Teste sua destreza e tente sobreviver ao máximo de níveis que puder nesta ação colorida de combinação de blocos!Spin - teclas de seta para direita e esquerdaBlock Spin foi criado por Ruim Studio. Este é seu primeiro jogo no Poki.

Site: poki.com

