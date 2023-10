Zen Blocks é um jogo de quebra-cabeça onde você empilha blocos de diferentes materiais e formas para criar lindas formas. Cada nível contém um conjunto de blocos que devem ser empilhados de forma que fiquem parados por três segundos. Não existe uma maneira certa de empilhar esses blocos, então fique à vontade para jogar pelo seguro ou correr riscos se estiver se sentindo aventureiro. Use as regras da física a seu favor e não deixe nenhuma peça cair na água, pois isso lhe custará uma vida. Mas não se preocupe, você sempre pode repetir e experimentar técnicas diferentes! Assim como o nome, Zen Blocks oferece uma experiência de jogo relaxante e sem estresse. Mantenha pressionado o cursor do mouse (toque e segure nos dispositivos de toque) para pegar um bloco e solte para soltá-lo. Zen Blocks foi criado pela Madbox, uma desenvolvedora de jogos estúdio baseado na França. Jogue seus outros jogos lendários no Poki: Stickman Hook, Parkour Race e Idle AntsZen Blocks pode ser jogado no seu desktop e no seu celular gratuitamente no Poki.

